Европейские индексы - 10-04-19
МОСКВА, 11 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.47% и составил 11905.91 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.25% и составил 5449.88 пункта, британский FTSE снизился на 0.05% и составил 7421.91 пункта, а российский RTSI вырос на 1.13% и составил 1262.48 пункта.
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