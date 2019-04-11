Европейские индексы - 10-04-19

МОСКВА, 11 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.47% и составил 11905.91 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.25% и составил 5449.88 пункта, британский FTSE снизился на 0.05% и составил 7421.91 пункта, а российский RTSI вырос на 1.13% и составил 1262.48 пункта.