Мать Ангелы Меркель умерла в возрасте 90 лет

Мать Ангелы Меркель Герлинда Каснер скончалась в возрасте 90 лет. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффана Зайберта.

"Мы просим уважать личную сферу канцлера и ее семьи", — добавил Зайберт.

Ангела Меркель сейчас находится в Брюсселе на внеочередном саммите ЕС по вопросу Brexit.