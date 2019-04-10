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Арсен Арутюнян стал чемпионом Европы


Армянский борец Арсен Арутюнян (61 кг) завоевал золотую медаль в напряженной и захватывающей борьбе на чемпионате Европы по вольной борьбе в Бухаресте. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении.

В финале молодой армянский спортсмен одержал победу над серебряным призером чемпионатов Европы и мира, серебряным призером Европейских игр Бекой Ломтадзе со счетом 17.11.




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