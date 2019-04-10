В Азербайджане также должны использовать язык мира вместо милитаристской лексики: заявление Татевик Айрапетян в ПАСЕ

Сейчас звучат многочисленные призывы подготовить народы к миру, поскольку ни одно решение не может быть реализовано, если народы не готовы к миру и взаимопониманию. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила депутат НС Армении, член армянской делегации в ПАСЕ Татевик Айрапетян в своей речи в рамках доклада “Роль и ответственность женщин-политических деятелей и лидеров в борьбе против высказываний ненависти и нетолерантности”.

В своей речи армянский депутат, в частности, отметила:

«Я хочу выступить не только как член армянской делегации в ПАСЕ, но и молодой политический деятель, который считает, что женщины могут и должны больше говорить о мире. На мой взгляд, как матери, сестры и жены женщины символизируют и воплощают мир. Ни для кого не секрет, что Азербайджан и Нагорный Карабах находятся в долговременном конфликте. Правда состоит в том, что этот конфликт унес много жизней в Армении, Нагорном Карабахе и Азербайджане. Супруга премьер-министра Никола Пашиняна Анна Акопян выступила с очень смелой инициативой под названием «Женщины ради мира».

Смысл инициативы прост: как матери, сестры и жены мы должны призывать к миру все конфликтующие стороны - Армению, Азербайджан и Нагорный Карабах. Мы должны бороться с ненавистью и военной риторикой. Анна Акопян призвала азербайджанских женщин выступать за мирное разрешение нагорно-карабахского конфликта без насилия. Я хотела бы проинформировать вас об ответной реакции Азербайджана. К сожалению, Мехрибан Алиева, супруга президента Азербайджана Ильхама Алиева и вице-президент Азербайджана, заявила, что «флаг Азербайджана должен быть установлен в каждой деревне в Нагорном Карабахе». Мне очень жаль, что военную риторику озвучивает и женщин-политиков Азербайджана. Я считаю, что женщины как политики и лидеры должны бороться за мир, быть против насилия и ненавистнических высказываний, особенно в контексте конфликта.

Хочу подчеркнуть, что существует прямая связь между речами ненависти к «чужим» и насилием внутри общества. Я рада отметить, что отсутствие ненавистнических высказываний на государственном уровне в Армении стало одной из причин, по которым нам удалось осуществить мирную ненасильственную революцию и встать на путь, ведущий к демократии, поскольку наше общество всегда жестко критиковало насилие, так как является жертвой геноцида, совершенного Османской империей в 1915 году.

Сейчас звучат многочисленные призывы подготовить народы к миру, поскольку ни одно решение не может быть реализовано, если народы не готовы к миру и взаимопониманию. И я думаю, что роль женщин-политиков и лидеров в этом сложном процессе жизненно важна. Я надеюсь, что Азербайджан также поймет это и будет использовать язык мира вместо милитаристской лексики».