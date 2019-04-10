В столице Судана во вторник погибли 11 человек во время протестов

Одиннадцать человек погибли в столице Судана Хартуме во вторник в ходе попыток сил безопасности разогнать митинг оппозиции против действующего главы государства.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, телеканал "Аль-Арабия", ссылающийся на заявление МВД Судана передает, что "в ходе протестных акций погибли шесть сотрудников полиции и пять граждан".

Как ранее заявлял центральный комитет врачей Судана на своей странице в Facebook, в течение последних трех дней в Судане погибли по меньшей мере 21 человек, 153 получили ранения.

В Судане уже около четырех месяцев продолжаются народные протесты, которые начинались с требований о снижении цен на хлеб, но постепенно вылились в лозунги о смене политического режима Омара аль-Башира, непрерывно находящегося у власти в Судане уже тридцать лет. За это время, по данным оппозиционеров и правозащитников, были убиты порядка шестидесяти демонстрантов, сотни пострадали, несколько тысяч задержаны.

Тяжелый экономический кризис, который, в том числе, привел к росту народного недовольства, развился в Судане после введения американских санкций, а также по причине потери большой части доходов от нефти после отделения Южного Судана в 2011 году.

В последние недели центром протестов в Судане стал комплекс зданий министерства обороны страны в Хартуме, недалеко от президентского дворца, перед которым расположился постоянный лагерь демонстрантов, и где днем и ночью находятся сотни протестующих.