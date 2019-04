Трамп в десятый раз станет дедушкой

Президент США Дональд Трамп в августе текущего года в десятый раз станет дедушкой - сын главы государства Эрик и его супруга Лара снова ждут малыша.

"Лара и я с радостью объявляем о том, что в августе появится еще один член нашей семьи! Люк будет замечательным старшим братом!" - как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, написал в своем официальном аккаунте в Twitter Эрик Трамп.

В сентябре 2017 года у пары родился малыш, которому дали имя Эрик Люк. До этого у главы Белого дома было восемь внуков. Пятеро от сына Дональда Трампа-младшего и трое от дочери Иванки Трамп.

Lara and I are excited to announce that we will be adding another member to our family in August! Luke will be a great big brother! pic.twitter.com/L1yR955P2u