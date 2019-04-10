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Азиатские индексы - 10-04-19


ТОКИО, 10 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.53% и составил 21687.57 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.69% и составил 1607.66 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.07% и составил 3241.93 пункта, а HANG SENG снизился на 0.13% и составил 30119.56 пункта.




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