Ученые объясняют снижение рождаемости в Японии высокой социальной активностью населения

Загруженность работой лишает многих японцев возможности создать полноценную семью в молодые годы, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости и демографическому кризису в стране. К такому выводу пришли сотрудники Токийского университета и Каролинского института (Швеция) на основании социологического исследования, охватившего период с 1987 по 2015 годы. За это время были собраны и обработаны сотни тысяч анкет, в которых жители Японии отвечали на вопросы, касающиеся личной карьеры, планов по созданию семьи и личной жизни. Результаты исследования опубликованы в последнем выпуске специализированного медицинского британского журнала BioMed Central (BMC) Public Health, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Япония - страна, где на протяжении нескольких десятилетий наблюдается снижение рождаемости. При населении в 126 млн человек (данные 2018 года) смертность уже несколько лет превышает рождаемость, констатируют авторы исследования. По положению на прошедший год, количество умерших в стране превысило количество родившихся почти на 149 тыс. человек. При этом продолжительность жизни остается на высоком уровне и составляет 80 лет для мужчин и 88,4 года для женщин.

Авторы работы отмечают, что японцы по своей натуре остаются трудоголиками, а приоритеты общества таковы, что на первом месте - успешная карьера. В этой связи японцы уделяют недостаточно внимания созданию семьи и рождению детей.

В ходе опросов жителей страны выяснилось, что только четверть молодых людей в возрасте от 18 до 39 лет имеют опыт интимной жизни (данные за 2015 год). В настоящее время на семью приходится в среднем лишь 1,4 ребенка, что, естественно, ни в коей мере не способствует естественному воспроизводству населения страны, отмечается в докладе.

Для сравнения авторы исследования приводят статистику по США, где молодежь довольно рано начинает интимную жизнь. Например, среди опрошенных девушек в возрасте от 30 до 34 лет лишь 1,9%, а в возрасте от 35 до 39 - 0,9% не имели опыта половых отношений. Молодые люди в этих возрастных категориях несколько пассивнее партнерш, соответственно - 3,1% и 1,4%.