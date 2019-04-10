Студия Walt Disney опубликовала на YouTube официальный трейлер к ремейку мультфильма "Король Лев", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В новом ролике показаны герои классического "Короля Льва" — Муфаса, Симба, Шрам, Тимон и Пумба. Режиссер фильма — Джон Фавро.

Композитором картины стал Ханс Циммер, который работал над оригинальным анимационным фильмом 1994 года. В озвучивании принимали участие Бейонсе, Дональд Гловер, Билли Айкнер, Сет Роген, Чиветель и другие. В России фильм выйдет в прокат в июле.