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Опубликован трейлер фильма "Король Лев"


Студия Walt Disney опубликовала на YouTube официальный трейлер к ремейку мультфильма "Король Лев", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В новом ролике показаны герои классического "Короля Льва" — Муфаса, Симба, Шрам, Тимон и Пумба. Режиссер фильма — Джон Фавро.

Композитором картины стал Ханс Циммер, который работал над оригинальным анимационным фильмом 1994 года. В озвучивании принимали участие Бейонсе, Дональд Гловер, Билли Айкнер, Сет Роген, Чиветель и другие. В России фильм выйдет в прокат в июле.




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