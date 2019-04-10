Премьер-министр обсудил с Николя Азнавуром вопросы создания центра “Азнавур” в Ереване

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня принял сына известного шансонье Шарля Азнавура, соучредителя фонда “Азнавур” Николя Азнавура и исполнительного директора фонда Кристину Саркисян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, на встрече были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью фонда “Азнавур” и, в частности, первого культурного проекта - создания в Ереване центра “Азнавур”. Ожидается, что в центре будут действовать интерактивный, технологически оснащенный музей Шарля Азнавура и уникальный культурно-образовательный центр для молодежи.

Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что строительство посвященного жизни, деятельности и карьере Шарля Азнавура центра в Ереване - это дань уважения армянского народа и Армении памяти великого армянина. Премьер-министр выразил поддержку реализации проекта, разработанного самим Шарлем Азнавуром, и поручил полномочным ведомствам сотрудничать с фондом “Азнавур” в этом направлении.