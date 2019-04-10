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Апелляционный суд Армении отклонил иск адвокатов Манвела Григоряна: он останется в заключении


Апелляционный суд Армении отклонил иск адвокатов бывшего депутата Национального Собрания, бывшего председателя Союза добровольцев “Еркрапа” Манвела Григоряна: он по-прежнему останется в заключении. Как сообщает Арменпресс, об этом журналистам сказал защитник Григоряна Арсен Мкртчян.

Решение о продлении срока содержания бывшего депутата под стражей еще на два месяца остается в силе.

Мкртчян отметил, что Манвел Григорян все еще находится в гражданской больнице.




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