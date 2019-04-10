МИД Армении выступил с заявлением в связи с 27-ой годовщиной резни в Мараге

Министерство иностранных дел Армении выступило с заявлением в связи с 27-ой годовщиной резни в Мараге.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в заявлении говорится:

“Сегодня исполняется 27 лет со дня резни мирного населения армянского села Марага в Арцахе, организованного Вооруженными силами Азербайджана. Установив контроль над селом на несколько часов, азербайджанская армия устроила массовые убийства, жестоким образом подвергнув пыткам и убив более 50 мирных жителей, взяв в плен столько же людей, в основном женщин, стариков, детей и инвалидов. Через две недели азербайджанская армия вновь установила контроль над селом, на этот раз разрушив его полностью. До сегодняшнего дня, Марага находится под оккупацией азербайджанских вооруженных сил, а большинство пленных считаются пропавшими без вести.

Факты массовых убийств населения в Мараге были подтверждены различными международными правозащитными организациями, включая “Human Rights Watch” и “Amnesty International”. Более того, в отчетах организации “Physicians for Human Rights”, которая занималась бывшими в плену в ходе конфликта, четко указывается, что в 1990-1996гг. азербайджанские власти и гражданские лица принимали участие в институционализированном процессе захвата в плен и применения пыток в отношении армянских детей и стариков.

Наряду с антиармянскими погромами в Сумгаите, Гандзаке (Кировабад) и Баку, преступление против населения Мараги было совершено на территории Арцаха вооруженными силами уже независимого Азербайджана, а командиру отряда, совершившего эти массовые убийства, Шахину Талыб оглы Тагиеву было официально присвоено звание первого национального героя Азербайджана.

Совершенные против мирного населения Арцаха систематические массовые зверства, их безнаказанность и героизация стали частью последовательной политики Азербайджана и получили новые проявления спустя 24 года со дня событий Мараги во время апрельской агрессии Азербайджана против Арцаха.

Сегодня мы чтим память жертв резни Мараги, вновь подтверждая нашу решимость по предотвращению повторения подобных массовых убийств и по обеспечению безопасности народа Арцаха на своей родине”.