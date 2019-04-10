Мэй намекнула, что депутаты получат шанс на новый референдум по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намекнула, что сторонники второго референдума по Brexit получат возможность внести соответствующий пункт в законопроект об условиях выхода страны из ЕС, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Когда мы достигнем соглашения, нам нужно будет провести законопроект через палату общин. Конечно, по мере прохождения законопроекта могут быть те, кто захочет отстаивать этот вопрос", - сказала Мэй во время традиционной сессии ответов на вопросы коллег по парламенту.

Премьер вместе с тем подчеркнула, что отношение правительства к идее проведения второго референдума остается прежним, то есть негативным.

Если Евросоюз согласится в среду перенести срок Brexit с 12 апреля на более поздний срок, то Мэй продолжит искать возможность договориться с оппозицией по соглашению с ЕС об условиях Brexit.