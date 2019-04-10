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Министр юстиции Армении допрошен по делу 1 марта в качестве свидетеля


Министр юстиции Армении Артак Зейналян был допрошен по делу 1 марта. Как сообщает Арменпресс, Зейналян сказал об этом в беседе с журналистами 10 апреля.

“В качестве свидетеля меня допрашивали по делу 1 марта. В качестве представителя Левона Тер-Петросяна, который выступал в Конституционном суде и оспаривал решение ЦИК”, - сказал Зейналян.

Артак Зейналян отметил, что полностью не владеет информацией о деле, чтобы дать оценку процессу.




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