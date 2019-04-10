У нас есть исторический шанс сформировать независимую судебную систему: Никол Пашинян посетил Высший судебный совет

Премьер-министр Никол Пашинян присутствовал на мероприятии, посвященном первой годовщине деятельности Высшего судебного совета.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, председатель совета Гагик Арутюнян представил “Годовой отчет” о деятельности возглавляемой им структуры, в котором была представлена не только проделанная работа, но и стратегические приоритеты реформы судебной системы. Был представлен анимированный видеоматериал о результатах мониторинга судебной власти, а также принципах и дорожной карте развития электронной юстиции. Также был представлен официальный сайт судебной власти.

В своей речи премьер-министр Пашинян, в частности, отметил:

“Уважаемый председатель Высшего судебного совета,

Уважаемые члены Высшего судебного совета,

Государственные лица, представители дипломатического корпуса,

гости, журналисты,

Прежде всего позвольте мне поздравить Высший судебный совет с первым годом деятельности и отметить, что наличие независимой судебной системы имеет ключевое значение для институционального укрепления произошедших в Армении демократических изменений. То есть мы констатируем существенные изменения в вопросе демократии и законодательства, однако для того, чтобы эти изменения были институционализированы, необходимо, чтобы они имели институциональные гарантии, и самой важной из этих гарантий является независимая судебная система.

Я думаю, что это не новость, новость в другом - в том, что мы, по сути, говорили о независимой судебной системе с самого первого дня независимости, но мы так и не смогли создать такую судебную систему, которая обеспечила бы справедливость, законность, механизмы противовеса и сдерживания в стране. Я не хочу говорить о прошлом, я хочу говорить о сегодняшнем дне и о будущем и сказать, что сегодня гарантировано следующее: для установленной в Армении политической власти наличие независимой судебной системы, по-настоящему независимой, а не на бумаге и в названиях заявлений, является абсолютным приоритетом. И этот вопрос был в нашей повестке дня с первого дня.

Я хочу еще раз заверить и заявить, что правительство Армении отказалось от предположительно существовавшей практики, когда политическая власть, исполнительная власть пытается принудить принять решения или вмешиваться в деятельность судебной власти и системы. Это очень важный факт, и я хочу, чтобы все мы серьезно относились к этому факту.

Даже если вдруг найдутся люди из разных звеньев власти, официальные лица, которые будут или попытаются действовать исходя из этой логики, значит, они действуют против правительства и народа Республики Армения. Я хочу четко констатировать это. И очень важно, чтобы судебная система Армении была в состоянии воспользоваться этой возможностью. Для этого необходимо, чтобы в Армении были судьи, которые готовы взять на себя эту ответственность и действовать в рамках закона, справедливости и права.

И для того, чтобы обеспечить эту ситуацию, нам нужно второе условие - коррупция должна быть полностью искоренена из судебной системы. Мы надеемся, мы четко заявляем, что ни один коррумпированный чиновник в Республике Армения не может спокойно спать ночью, независимо от того, является ли он судьей или министром. Ни один коррумпированный чиновник не может спать спокойно: он должен знать, что правосудие, условно говоря - народ, если не сегодня, то завтра, если не завтра, то на следующий день, обязательно настигнет их.

Я говорю это для окончательного заключения: сегодня у нас есть исторический шанс сформировать независимую судебную систему в Армении. Сегодня, по сути, у нас нет никаких политических препятствий на пути этого процесса, и я надеюсь, что сегодняшний шанс будет использован. Я убежден, что сегодняшний шанс будут использован. Другое дело, кем являются те люди, кто будет способствовать реализации этого шанса, а также те, кто будет препятствовать реализации этого шанса.

Если окажется, что нет препятствующих лиц, то мы достигнем этой цели очень быстро и эффективно, а если обнаружится, что они есть, то сначала нам придется решить проблему с препятствующими, а затем только проблему создания новой независимой судебной системы. Думаю, что в действующей сегодня судебной системе есть тот потенциал, который может привести нас к этой желанной цели - иметь в Армении действительно независимую, справедливую, законную и заслуживающую доверия судебную систему. И я считаю, что наша сегодняшняя встреча является констатацией того, что мы ни в коем случае не упустим эту возможность. Спасибо”.

В конце мероприятия Никол Пашинян в сопровождении Гагика Арутюняна обошел новое здание Высшего судебного совета, ознакомился с созданными здесь условиями.

* * *

Основные принципы, заложенные в основе деятельности Высшего судебного совета, направлены на реализацию независимого, беспристрастного, доступного, эффективного, подотчетного и прозрачного правосудия. Исходным было то убеждение, что судебная власть должна рассматриваться не как система институтов, а как орган, имеющий свое место и роль в системе разделения и сбалансирования власти.