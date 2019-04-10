СМИ: Пучдемон подтвердил намерение баллотироваться в Европарламент

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон подтвердил намерение участвовать в майских выборах в Европарламент (ЕП) от своей политической силы "Вместе за Каталонию". С таким заявлением политик выступил в Брюсселе. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду агентство Belga.

Как отмечает агентство, в присутствии бывших членов каталонского правительства Клары Понсати и Тони Комина Пучдемон представил весь список коалиции "Вместе за Каталонию".

В марте официальный представитель правительства Каталонии Эльза Артади заявила, что Карлес Пучдемон возглавит список "Вместе за Каталонию" на предстоящих выборах в Европарламент (ЕП), которые состоятся в Испании 26 мая.

Пучдемон бежал из Испании в Бельгию в 2017 году после проведения референдума о выходе автономии из состава Испании и утверждения местным парламентом резолюции о провозглашении независимой республики. Экс-лидер автономии является главой коалиции "Вместе за Каталонию", которая выступает за разрыв с Испанией.

Выборы в Европейский парламент пройдут в 2019 году в странах сообщества в период с 23 по 26 мая.