Еврокомиссия направила странам ЕС рекомендации на случай Brexit без сделки

Еврокомиссия (ЕК) опубликовала и направила всем странам ЕС рекомендации на случай выхода Великобритании из сообщества без сделки. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявил в среду официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас. Он отметил, что рекомендации охватывают пять сфер, на которые в первую очередь повлияет Brexit.

"Еврокомиссия направила государствам ЕС наши рекомендации по пяти областям - по правам граждан и соцобеспечению, защите информации, медицине и медицинскому оборудованию, сотрудничеству в сфере юстиции и криминальной полиции, а также рыболовству, - если Великобритания покинет сообщество без соглашения 12 апреля, - сказал он. - Выход без соглашения - это не тот вариант, который мы предпочитаем, мы не хотим этого, но мы к этому полностью готовы".