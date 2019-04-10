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Еврокомиссия направила странам ЕС рекомендации на случай Brexit без сделки


Еврокомиссия (ЕК) опубликовала и направила всем странам ЕС рекомендации на случай выхода Великобритании из сообщества без сделки. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявил в среду официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас. Он отметил, что рекомендации охватывают пять сфер, на которые в первую очередь повлияет Brexit.

"Еврокомиссия направила государствам ЕС наши рекомендации по пяти областям - по правам граждан и соцобеспечению, защите информации, медицине и медицинскому оборудованию, сотрудничеству в сфере юстиции и криминальной полиции, а также рыболовству, - если Великобритания покинет сообщество без соглашения 12 апреля, - сказал он. - Выход без соглашения - это не тот вариант, который мы предпочитаем, мы не хотим этого, но мы к этому полностью готовы".

 




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