Парламент Новой Зеландии запретил владеть оружием армейского образца

Парламент Новой Зеландии в среду одобрил закон о почти полном запрете частного владения автоматическим и полуавтоматическим оружием армейского образца - спустя меньше месяца после нападения на мечети в этой стране. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Закон поддержали 119 парламентариев, а против высказался лишь один депутат.

"В прошлом было очень немного случаев, когда я видела такое единство в парламенте, и я не могу представить себе обстоятельств, когда это было бы более необходимо, нежели сейчас", - заявила в свою очередь премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

После принятия закона владельцы подобного оружия могут сдать его в полицию в обмен на компенсацию. В случае его хранения нарушителю закона может грозить до пяти лет лишения свободы.

15 марта в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. В результате нападения погибли 50 человек, десятки человек получили ранения.