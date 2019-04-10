Француз пробежал 418 км, чтобы его взяли на работу в Nike
Житель города Безансон (Франция) Асад Эль Мелюки пробежал несколько сотен километров до штаб-квартиры компании Nike, чтобы тем самым продемонстрировать свое желание работать в этой компании, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Как сообщила в среду газета Le Parisien, с этой целью он стартовал из Безансона, на востоке Франции, в сторону Парижа, где расположено представительство корпорации. Девять дней спустя и преодолев 418 км, он достиг своей цели. Многие французы следили за продвижением Эль Мелюки на его страничке в Twitter, одобряя его замысел лайками.
В здании корпорации его сначала встретили как обычного претендента на работу и попросили посидеть в комнате ожидания. Однако затем ситуация заметно изменилась - все сотрудники отдела по связям с общественностью с шумом влетели в комнату и устроили радостный прием кандидату. Оказалось, они были в курсе его инициативы и внимательно следили за пробегом через интернет.
Эль Мелюки отправился затем на собеседование. Однако на работу его не приняли. Но посоветовали обратиться в головной европейский офис в Нидерландах. Побежит ли теперь француз в Амстердам из Парижа, неизвестно.
Aidez-moi à réaliser un rêve : décrocher mon 1er job chez @Nike ! #JustDoIt ? Parcourir les KM à pieds qui séparent Besançondu siège de @NikeFrance à Saint-Ouen l'Aumône https://t.co/MCXEZ4XDtd— Assaad EL MELLOUKI (@Assaad23) 16 марта 2019 г.
1 like = KM = #BelieveInAssaad pic.twitter.com/tR9p03WbrG