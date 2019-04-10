Вице-спикер НС Армении приняла делегацию во главе с министром обороны и вооруженных сил Чехии

Вице-спикер Национального Собрания Армении Лена Назарян 10 апреля приняла делегацию во главе с министром обороны и вооруженных сил Чешской Республики Любомиром Метнаром. На встрече присутствовал председатель Постоянной комиссии НС по вопросам обороны и безопасности А.Кочарян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, Любомир Метнар поздравил армянский народ с годовщиной бархатной революции, отметив, что в этом году и Чехия празднует 30-летие бархатной революции. Он высоко оценил факт, что Армения выбрала путь без потрясений и насилий.

Министр отметил, что Армения – важный партнер Чехии в Южнокавказском регионе, выразив уверенность, что его встречи также станут благодатной почвой для углубления дальнейшего сотрудничества.

Л.Назарян с удовлетворением подчеркнула, что в последние годы двусторонний политический диалог был активным также вследствие активной работы парламента и парламентариев. Вице-спикер, проинформировав о создании группы депутатской дружбы Армения – Чехия, оценила продуктивное сотрудничество армянских и чешских парламентариев на международных площадках.

“Важно, чтобы наши партнеры заняли взвешенную позицию в международных организациях в жизненно важной для нас Нагорно-Карабахской проблеме, урегулирование которой мы видим исключительно мирным путем – в формате сопредседательства МГ ОБСЕ”, - отметила Л.Назарян.

В этом контексте г-н Метнар подчеркнул, что они сторонники урегулирования проблем исключительно мирным, переговорным путем, в вопросе конфликтов стран региона проявляют сбалансированный подход. Он подчеркнул, что его страна поддерживает посреднические усилия сопредседательства МГ ОБСЕ.

Коснувшись международного признания Геноцида армян, зампредседателя парламента с удовлетворением подчеркнула, что в 2017 г. Палата депутатов парламента Чехии приняла резолюцию о признании и осуждении Геноцида армян. В этом контексте она высоко оценила посещение министром Любомиром Метнаром Цицернакабердского мемориала.

“Признание Геноцида армян в первую очередь направлено на предотвращение рецидива подобных злодеяний, оно имеет общечеловеческое значение”, - констатировала Л.Назарян.

Обратившись к ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, вице-спикер НС выразила надежду на скорейшую ратификацию документа Чехией.

Гость поинтересовался проведенными в НС дебатами на тему “Демократический контроль над Вооруженными силами РА”. А.Кочарян представил подробности обсуждения, высоко оценив доклады представителей Чехии. Председатель комиссии высоко оценил визит чешского министра в Армению особенно в контексте подписания между двумя странами соглашения о военно-техническом сотрудничестве. По словам депутата, Армения, являясь членом ОДКБ, придает важность сотрудничеству с НАТО в рамках Действий индивидуального партнерства (IPAP ), а также отношениям со странами-членами НАТО.