Юристы СНБ изучают решение суда по делу Седрака Кочаряна

Юристы Службы национальной безопасности изучают решение суда, согласно которому СНБ нарушила презумпцию невиновности в отношении Седрака Кочаряна.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами 10 апреля сказал директор СНБ Артур Ванецян.

“Было решение суда, согласно которому была нарушена презумпция невиновности. Этот вопрос изучают юристы, и если в нужный срок не будет решения обратиться в Апелляционный суд, конечно, все предусмотренные законом требования будут выполнены”, - сказал Ванецян.

Артур Ванецян отметил, что пока не обжаловано решение суда, они должны его принять и подчиниться ему.

19 февраля 2019 года Служба национальной безопасности распространила официальное “Сообщение по уголовному делу о СедракеКочарян” в котором отмечалось, что раскрыты случаи неуплаты налогов в особо крупных размерах и легализации доходов, приобретенных преступным путем, к которым имел непосредственное отношение сын второго президента РА Роберта Кочаряна Седрак Кочаряна.

По замечанию группы защиты Седрака Кочаряна, согласно указанному сообщению, СНБ нарушила презумпцию невиновности Седрака Кочаряна.Адвокатыподалижалобу в суд.

5 апреля суд общей юрисдикции города Еревана удовлетворил жалобу адвокатов Седрака Кочаряна и констатировал, что СНБ допустила нарушение презумпции невиновности.