Назарбаев призвал Nur Otan оперативно выдвинуть кандидата в президенты

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, возглавляющий партию власти Nur Otan, призвал ее оперативно провести съезд и выдвинуть кандидата для участия в президентских выборах. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Назарбаева.

Во вторник Токаев заявил, что досрочные выборы президента республики пройдут 9 июня.

"Вчера Касым-Жомарт Токаев, используя свое законное право, подписал указ о проведении досрочных выборов президента Казахстана. Они необходимы для дальнейшего укрепления легитимности власти и обеспечения стабильности в стране. Теперь нам нужно провести съезд партии, на котором следует выдвинуть кандидатуру на предстоящих выборах президента страны", - сказал Назарбаев, которого цитирует пресс-служба, в ходе посещения аппарата партии.