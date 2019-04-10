Спикер парламента Беларуси предложил Армении активизировать инвестсотрудничество

Председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович провел встречу с послом Армении в Беларуси Арменом Гевондяном. Как передает Арменпресс, об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента. Обсуждались вопросы торгово-экономического, инвестиционного, гуманитарного сотрудничества. Особое внимание стороны уделили выстраиванию взаимовыгодного интеграционного взаимодействия в ЕАЭС.

Беларусь заинтересована в более эффективном партнерстве с Арменией в инвестиционной сфере. "Нам надо не просто торговать друг с другом, а создавать совместные компании, чтобы бизнес наших стран активнее работал друг с другом", - отметил Михаил Мясникович. Пока совместных инвестпроектов мало, а те, по которым ведется работа, реализуются зачастую в вялотекущем режиме. "Надо двигаться более конкретно, может быть, - по пути небольших проектов, нарабатывать этот опыт", - сказал председатель Совета Республики. Во время переговоров обсуждены вопросы поставок в Армению техники МТЗ и БелАЗ, рассмотрены возможности совместного производства продукции машиностроения для дальнейшего выхода на рынки третьих стран.

Кроме того, обсуждались вопросы взаимодействия в области науки и инноваций, медицины, образования. Отдельно затронута тема расширения молодежных контактов между странами, в том числе по линии молодежного парламентаризма. Особое внимание стороны уделили развитию межпарламентских связей. Как отметил Армен Гевондян, Армения заинтересована в укреплении парламентских контактов с Беларусью. Это способствует продвижению межгосударственного сотрудничества. "Важно, чтобы наша межпарламентская комиссия продолжала свою работу, которая носит планомерный, регулярный характер. Важно также взаимодействие и в рамках межправительственной комиссии", - заявил посол. Он выразил готовность быть связующим звеном в организации этой работы.

В свою очередь Михаил Мясникович добавил, что белорусская сторона всегда открыта для обсуждения любых вопросов. "Со своей стороны будем оказывать всяческое содействие, чтобы ваша работа на посту посла была эффективной", - подчеркнул он.