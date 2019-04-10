Ученые выяснили, что чрезмерное употребление биодобавок может вызывать рак

Получение необходимого количества витаминов и минералов необходимо для нормального функционирования организма, но они должны поступать из продуктов питания, а не из пищевых добавок, употребление которых может нанести вред. Об этом пишет газета USA Today со ссылкой на исследование Университета Тафтса.

Ученые отмечают, что не обнаружили никакой связи между употреблением биологически активных добавок (БАД) и снижением риска ранней смерти. Они проанализировали данные более крупного исследования здоровья и питания, проводившегося в период с 1999 по 2010 годы. Более 30 тыс. участников в возрасте от 20 лет и старше отвечали на вопросы об употреблении БАДов. Из них чуть более половины принимали обычные пищевые добавки, а более трети - поливитамины,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В то время, как использование добавок в целом способствует увеличению поступающих в организм питательных веществ, реальную пользу оказывают вещества, поступающие из продуктов питания, а не из таблеток", - рассказал автор нового исследования, доцент университета Фан Фан Чжан. Он опроверг утверждение о том, что пищевые добавки могут восполнить нехватку необходимых минералов, если не придерживаться сбалансированного, здорового питания.

Исследование также показало, что чрезмерное употребление содержащих кальций добавок связано с более высоким риском развития рака. При этом ученые не нашли связи между риском заболевания раком и потреблением богатых кальцием продуктов.