Ванецян пояснил, какие фейковые пользователи окажутся в центре их внимания

Обладание фейк-аккаунтом в интернете - право каждого, если он не распространяет информацию, содержащую в себе состав преступления.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами 10 апреля сказал директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян, касаясь вопроса о привлечении к ответственности фейковых пользователей, получившего в последние дни широкий резонанс.

“Анонимность человека - одно из его прав, которое никто не имеет права нарушать. Иное дело, когда этот человек, выступая под другим лицом, пытается распространить в интернете или в обществе информацию, в которой содержится состав преступления”, - сказал Ванецян.

Артур Ванецян не сообщил подробностей о задержанном пользователе фейк-страницы “Духов Армения, Открытое общество”, отметив, что все сообщат общественности, когда можно будет раскрыть данные, полученные в ходе предварительного следствия.

На заседании правительства 4 апреля Премьер-министр Никол Пашинян сказал, что некоторые преступные круги тратят миллионы на манипуляции общественным мнением в социальных сетях, СМИ, что является проблемой национальной безопасности. Он дал поручение директору СНБ Артуру Ванецяну.”Я надеюсь, что ваша служба сможет обеспечить конкретные результаты в этом вопросе. В социальных сетях есть, так называемыефейки, выступающие под флагами революции, которые призывают к насилию в адрес представителей прежней власти, чтобы показать, что это связано с нашей революцией. Эти манипуляции должны получить очень жесткий ответ. Думаю, законодательство Армении дает такую возможность, конечно, никоим образом не ставя под сомнение право на свободу слова и выражения мнений. Этокраснаялиния, которуюмынеможемперейти”.

Служба национальной безопасности обнаружила и арестовала человека, скрывавшегося под фейковымаккаунтом“Духов Армения, Открытое общество”, зарегистрированной в социальной сети Фейсбук.