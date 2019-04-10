В Facebook представили функцию для публикации воспоминаний об умерших пользователях

Администрация Facebook представила новую функцию, предназначенную для того, чтобы люди могли делиться в соцсети воспоминаниями о скончавшихся пользователях. Об этом было сообщено во вторник в блоге Facebook.

Изменение касается аккаунтов, для которых установлен памятный статус. Как рассказали в соцсети, согласно существующим правилам, любой пользователь может настроить учетную запись таким образом, что после его ухода из жизни выбранное им лицо станет "хранителем" и получит право управлять страницей. В этом случае за аккаунтом будет закреплен памятный статус, а перед именем бывшего владельца будет стоять слово "вспоминаем". Кроме того, пользователь может сделать так, что после его смерти страница в Facebook будет полностью удалена.

Как уточнили представители Facebook, теперь в аккаунтах, для которых установлен памятный статус, появится новый раздел. Он будет предназначен исключительно для того, чтобы другие пользователи делились воспоминаниями о скончавшемся человеке,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

У "хранителей" таких аккаунтов также будет больше возможностей по управлению ими. Данные лица, в частности, смогут редактировать раздел, посвященный воспоминаниям об ушедшем из жизни человеке, а также ограничивать круг тех, кто может оставлять записи на странице.