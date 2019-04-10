КГД раскрыл деятельность по организации без лицензии турниров по покеру

С целью разъяснения факта деятельности, подлежащей лицензированию, но осуществляемой без лицензии, управление по оперативному розыску Комитета государственных доходов РА в сотрудничестве с управлением информационных технологий, осуществило оперативные и разведывательные мероприятия в отношении ООО“Сенатор Спорт”. В отношении ООО проведены оперативно-розыскные мероприятия. В результате выяснилось, что компания в гостиничном комплексе “Голден Палас”, в Цахкадзоре, с 30 ноября по 9 декабря организовала и провела турниры по игре “Живой покер” под названием “ArmeniaSnowfest”.

Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении, протокол, составленный на основании данного факта, направлен в юридическое управление КГД для проведения расследования дела.

В ходе административного производства было подтверждено то обстоятельство, что компания организовала и провела турниры игры в гостиничном комплексе “Голден Палас” в Цахкадзоре без лицензии уполномоченного органа на организацию игр с выигрышем.

По административному акту, принятому юридическим управлением КГД, компании был выдвинут штраф в размере 1 млрд 500 млн драмов и сумма возмещения ущерба - в размере 150 млн драмов, в общей сложности - 1 млрд 650 млн драмов.