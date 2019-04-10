В Иране разбился вертолет пограничного патрулирования
Вертолет пограничного патрулирования разбился в иранской провинции Западный Азербайджан, сообщает агентство Mehr со ссылкой на главу пограничной службы провинции Фардина Пири.
Как сообщил Пири, детали инцидента, произошедшего в области Урмия неподалеку от ирано-иракской границы, еще неизвестны,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
По данным издания, в результате ЧП погиб один человек, еще трое получили ранения. Очевидцы сообщили, что более десяти машин скорой помощи направились на место аварии. Кроме того, на место отправился губернатор Урмии.
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