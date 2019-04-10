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Арарат Мирзоян представил председателю Межпарламентского союза изменения, произошедшие в Армении за последний год


В рамках работы 140-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Дохе Председатель НС Арарат Мирзоян встретился с председателем организации Габриелой Куевас Баррон.

Как сообщили Арменпресс в управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в ходе обсуждения Арарат Мирзоян представил изменения, произошедшие в Армении за последний год и развития после внеочередных парламентских выборов.

Глава законодательного органа выразил уверенность, что Национальное собрание нового созыва будет активно вовлечено в работу международных парламентских организаций, в частности Межпарламентского союза. Стороны обсудили вопрос формирования программы более тесного сотрудничества, которое может включатьцели устойчивого развития ООН, институциональное развитие парламентов и другие сферы, представляющие взаимный интерес.




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