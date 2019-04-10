Россия готова поставить Турции новую партию С-400

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможную закупку Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400: Россия открыта и обладает возможностями для расширения военно-технического сотрудничества с Анкарой.

В среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может продолжить закупку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, если США откажут ей в ЗРК Patriot.

"Россия открыта, Россия обладает соответствующими возможностями, технологическими компетенциями и, конечно же, Россия ищет возможности расширения этого военно-технического сотрудничества. Это абсолютно нормальный процесс", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции собственных новейших самолетов F-35.