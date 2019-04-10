Комментарий МИД Республики Арцах в связи с 27-й годовщиной погромов в Мараге

Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением по случаю 27-й годовщины кровавой расправы в Мараге. «Арменпресс» представляет заявление МИД Республики Арцах.

10 марта 1992 года, после продолжительного артобстрела, азербайджанские вооруженные формирования ворвались в поселок Марага Мартакертского района Республики Арцах. Местным отрядам самообороны удалось эвакуировать большую часть населения. Однако 118 человек, в основном, инвалиды, пожилые люди, женщины и дети, остались в поселке. Более 50-ти из них, включая 30 женщин, были зверски убиты. 29 женщин и 9 детей были взяты в заложники, судьба 19 из которых остается неизвестной.

Спустя две недели после освобождения Мараги вооруженными силами Арцаха азербайджанские войска вновь вторглись в село и совершили новое преступление в отношении жителей села, вернувшихся для погребения своих родных. Массовое убийство гражданского населения Мараги - одно из трагических событий в ходе войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха. Нападение вооруженных сил Азербайджана на поселок не было обусловлено военной необходимостью, а преследовало цель уничтожить его гражданское население.

О военных преступлениях, совершенных против мирного населения, свидетельствовали также представители организации «Christian Solidarity Worldwide», которые под руководством члена и вице-спикера Палаты лордов британского парламента, правозащитника баронессы Керолайн Кокс посетили село непосредственно после массовой резни. Трагедия в Мараге является одним из проявлений политики террора, насилия и лишения армян возможности жить на своей земле, которая последовательно осуществлялась властями Азербайджана на всем протяжении азербайджано-карабахского конфликта. Азербайджан попытался применить те же методы и подходы в ходе развязанной против Арцаха в апреле 2016 года агрессии, которая была предотвращена благодаря решительным действиям Армии обороны Арцаха, защитившей независимость страны и безопасность ее граждан. Военные преступления и грубейшие нарушения норм международного гуманитарного права, совершенные вооруженными силами Азербайджана как в Мараге, так и спустя 24 года в ходе апрельской войны являются свидетельством того, что равнодушие и безнаказанность в отношении преступлений против человечности ведут к их повторению.