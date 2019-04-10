Wing объявила о запуске сервиса доставки дронами в Австралии

Компания Wing получила разрешение от австралийских властей на запуск сервиса доставки дронами в Канберре. Об этом компания рассказала в своем блоге на платформе Medium.

"В скором времени сервис доставки будет доступен ограниченному количеству домов в пригородах Крейс, Палмерстон и Франклин", - заявили в Wing, пообещав, что расширят зону работы сервиса в ближайшие месяцы.

Сервис доставки дронами работает с местными кафе и аптеками, включая Kickstart Expresso, Capital Chemist, Pure Gelato, Bakers Delight и другими.

Как отмечает издание The Verge, дронам запрещено летать над основными дорогами. Также они могут находиться в воздухе только с 7:00 до 20:00 с понедельника по пятницу (или с 8:00 до 20:00 по воскресеньям). Помимо этого, им запрещено летать слишком близко к людям, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Издание Business Insider, ссылаясь на заявление представителя Управления безопасности полетов гражданской авиации Австралии, сообщило, что, "весьма вероятно", запуск этого сервиса доставки дронами станет первым в мире.

Компания Wing входит в холдинг Alphabet, который владеет корпорацией Google.