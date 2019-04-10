СМИ: Зеленский предложит кандидатуры на посты глав МИД, Минобороны и СБУ до 19 апреля

Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский до 19 апреля предложит свои кандидатуры на посты министров иностранных дел и обороны, а также глав Службы безопасности (СБУ) и Генеральной прокуратуры (ГПУ), так как эти должности являются квотами президента. Об этом в среду сообщает украинское издание "Лига" со ссылкой на интервью с представителями команды Зеленского - идеологом предвыборной кампании Русланом Стефанчуком и экспертом штаба по экономическим вопросам Даниилом Гетманцевым.

"[Зеленский] внесет кандидатуры глав Минобороны, МИД, СБУ и ГПУ. Обещает озвучить фамилии до 19 апреля", - говорится в сообщении. При этом утверждается, что необходимые для таких назначений переговоры уже проведены, но фамилии пока не называются, "чтоб не было проблем у кандидатов",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее представители команды Зеленского сообщали, что по предварительному решению, министром иностранных дел может стать экс-министр финансов Украины Александр Данилюк, генеральным прокурором - экс-прокурор США Марта Борщ или экс-глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши, а главой СБУ - экс-глава этого ведомства, участник первого тура выборов президента Украины Игорь Смешко.