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Артур Алексанян присоединился к гуманитарной инициативе отправки игрушек и канцелярских принадлежностей армянским детям Алеппо


Чемпион Олимпийских игр, Европы и мира по греко-римской борьбе Артур Алексанян присоединился к гуманитарной инициативе “Мы с вами” Центра гуманитарного разминирования и экспертизы.

Как сообщила Арменпресс специалист по связям с общественностью ГНКО “Центр гуманитарного разминирования и экспертизы” НазелиЭлбакян, собранные в рамках акции игрушки, книги и канцелярские принадлежности будут переданы детям армянской общины Сирии.

К инициативе уже присоединились депутаты Национального собрания, государственные и культурные деятели, граждане и многочисленные школьники.




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