Президент Венесуэлы Мадуро согласился принять помощь от Красного креста

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна готова получить международную помощь со стороны Международного комитета Красного Креста (МККК).

"Мы подтверждаем нашу готовность создать механизмы сотрудничества для международной помощи и поддержки", - написал Мадуро в твиттере после встречи с президентом МККК Питером Маурером.

Мадуро, отрицающий, что нынешнюю ситуацию в Венесуэле можно охарактеризовать как гуманитарный кризис, после встречи с Маурером подтвердил, что в рамках сотрудничества с МККК следует уважать "правовой порядок Венесуэлы".

Делегация МККК во главе с Маурером находится в этой южноамериканской стране с субботы, 6 апреля, и должна завершить свой визит в среду, 10 апреля,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В прошлую пятницу МККК заявил, что "обеспокоен серьезным влиянием нынешней ситуации на венесуэльцев, особенно тех, кто не имеет доступа к основным услугам".