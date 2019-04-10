Оганнисян и Мовсесян лидируют на турнире в Исландии

Армянские гроссмейстеры продолжают свое победное шествие на международном турнире в Исландии.

Как передает Арменпресс, в 3 туре турнира в Рейкьявике представители Армении Сергей Мовсесян и Роберт Ованнисян одержали победу, Тигран Петросян сыграл вничью.

Сейчас турнирную таблицу с тремя очками из трех возможных возглавляют Сергей Мовсесян и Роберт Ованнисян.

Международный открытый турнир “Рейкьявик “Gamma” проводится по швейцарской системе и состоит из 9 туров. В турнире принимают участие 150 шахматистов. В турнире принимают участие 150 шахматистов.