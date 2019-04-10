Мане Тандилян предлагает обсудить вопрос повышения налоговломбардов и обменных пунктовпо отдельному предложению ЦБ

Депутат парламентской фракции “Просвещенная Армения” Мане Тандилян предлагает исключить из пакета налоговых реформ изменения, касающиеся повышения налогов ломбардов и обменных пунктов, и обсудить этот вопрос в парламенте в качестве отдельного предложения, представляемого Центральным банком.

Как передает Арменпресс, Тандилян сделала запись об этом на своей странице в Facebook.

“Повышение государственных налогов ломбардов и обменных пунктов не имеет никакого отношения к налоговым реформам. Ответственным за эту сферу является Центральный банк и нелогично представлять предложениепо финансовому контролю в рамках налоговых реформ правительства”, - написала Тандилян.

По ее мнению, обеспокоенность Центрального банка, пути решения проблем данной сферы,однозначно, необходимо обсудить и осуществить реформы в этой области. “Следовательно, предлагаю правительству исключить из пакета налоговых реформ часть изменений в законе РА “О государственной пошлине”, касающуюся финансовых учреждений, и обсудить этот вопрос в парламенте в качестве отдельного предложения, представленного Центральным банком в контексте решения существующих в сфере проблем”, - заключила депутат.

10 апреля на заседании постоянной комиссии НС по экономическим вопросам заместитель министра финансов РА Арман Погосян, касаясь вопроса председателя комиссии БабкенаТуняна, отметил, что повышением государственной пошлины ломбардов и обменных пунктов будет разрешена не только фискальная проблема, но и проблема регулирования этой сферы.