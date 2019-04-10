Обсуждены перспективы армяно-таиландского сотрудничества в сфере высоких технологий

В рамках проходящего в Женеве Всемирного форума информационного сообщества (WSIS) министр транспорта, связи и информационных технологий Армении АкопАршакян встретился с министром цифровой экономики и общества Таиланда ПичетомДурунгаверо.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, стороны обсудили возможности сотрудничества между Арменией и Таиландом в сфере высоких технологий. В частности, министр представил созданные и успешно реализуемые в Армении такие технологии и платформы, как центр “ТУМО” (TumoCenterforCreativeTechnologies), лаборатории “АРМАТ” (ArmathEngineeringLaboratories), Dasaran.am., оцифровка налоговой системы, а также другие проекты, которые могут быть применены и в Таиланде.

В ходе встречи была достигнута договоренность о создании рабочей площадки для дальнейших обсуждений и сотрудничества.

АкопАршакян пригласил Пичета Дурунгаверо принять участие в предстоящем осенью в Ереване министерском круглом столе Всемирного конгресса ИТ.