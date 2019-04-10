Иванишвили назвал Саакашвили трусом

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не вернется на родину, так как тут его ждет тюрьма, сказал основатель и председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили в передаче "Пириспир" на телеканале Imedi.

Саакашвили покинул Грузию осенью 2013 года, после победы на президентских выборах кандидата от правящей партии Георгия Маргвелашвили. По данным прокуратуры, Саакашвили находится во внутригосударственном розыске.

"Он (Саакашвили - ред.) просто трусливый человек. Если он приедет (в Грузия - ред.), то должен будет сесть в тюрьму", - сказал Иванишвили.

Третий президент Грузии не раз обещал вернуться на родину и добиться смены власти в стране. Он считает возбужденные против него уголовные дела сфабрикованными, сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.



