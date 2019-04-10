Время в Ереване: 11:07:36,   10 Апрель

Премьер-министр Никол Пашинян принимает участие в мероприятии, посвященном юбилею ВСС


Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян принимает участие в мероприятии, посвященном году деятельности Высшего Судебного Совета. Как передает Арменпресс, в ходе мероприятия будет представлено объемное “Годовое сообщение” о деятельности Совета.

На мероприятии, посвященном годовщине ВСС, будет представлен также новый официальный сайт Совета. На праздничном мероприятии присутствуют  члены правительства, депутаты, послы, другие высокопоставленные лица.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации