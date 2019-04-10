Премьер-министр Никол Пашинян принимает участие в мероприятии, посвященном юбилею ВСС
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян принимает участие в мероприятии, посвященном году деятельности Высшего Судебного Совета. Как передает Арменпресс, в ходе мероприятия будет представлено объемное “Годовое сообщение” о деятельности Совета.
На мероприятии, посвященном годовщине ВСС, будет представлен также новый официальный сайт Совета. На праздничном мероприятии присутствуют члены правительства, депутаты, послы, другие высокопоставленные лица.
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