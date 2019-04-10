Концертом вокальной группы “TheSwingles” будет дан старт Международному музыкальному фестивалю“Ереванские перспективы”

Концертом британской вокальной группы “TheSwingles” 29 апреля в концертном зале Арама Хачатуряна начнется 20-й юбилейный Международный музыкальный фестиваль “Ереванские перспективы”.

Как передает Арменпресс, группа выступит с программой LookBack (ForWard). Это ретроспектива 50-летней музыкальной истории группы. Прозвучат произведения певцов и композиторов 60-70-х годов. Репертуар группы состоит из классической, джазовой, этнической, современной музыки всех народов и всех времен.

Группа, имеющая 50-летнюю историю и удостоенная пяти «Грэмми», была сформирована в Париже Уордом Свинглом. Первые “Свинглы” подпевали Эдит Пиаф, Шарлю Азнавуру и Мишелю Леграну, среди них была и его сестра Кристин Легран.

Группа в 1960 году получила всемирное признание за записи произведений Баха, переработанных для восьми голосов. На новаторское и виртуозное пение “Свинглов” сразу же восторженные отклики направили Элла Фицджеральд, Иегуди Менухин и другие выдающиеся музыканты. Сегодня в составе “TheSwingles” певцы из Великобритании, США, Канады и Германии. “Свингл” уже полвека расширяет горизонты восприятия вокальной музыки. Записав саундтреки для голливудских и других известных фильмов, они стали любимцами многомиллионной аудитории.

Воспроизведение звучаний различных музыкальных инструментов человеческим голосом - это непревзойденное умение группы, ставшее источником вдохновения для многих композиторов, которое в течение десятков лет пытались повторить много других исполнителей.

20 - й Международный музыкальный фестиваль “Ереванские перспективы” проводится под патронажем премьер-министра Армении Никола Пашиняна.Учредитель фестиваля - композитор Степан Ростомян.