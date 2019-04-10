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Получены щиты для изготовления учетных номерных знаков автомобилей, началось печатание автомобильных номеров


По поручению премьер-министра Республики Армения, полиция обеспечила транспортировку из порта Поти Грузии в Республику Армения листовых щитов для изготовления учетных номерных знаков транспортных средств в максимально сжатые сроки.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, щиты были получены, начаты работы по печатанию номерных знаков. “Все владельцы транспортных средств, не получившие при учете регистрационных номеров, могут с 11 апреля 2019 года обращаться для их получения. Полиция вновь приносит гражданам извинения за причиненные неудобства”,- говорится в сообщении. Ранее полиция Армении сообщала, что в связи с объективными техническими причинами в определенное время в процессе предоставления регистрационных номерных знаков для транспортных средств возникли проблемы.




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