В апелляционном суде продолжается рассмотрение жалобы на продление срока ареста Роберта Кочаряна на два месяца

В апелляционном уголовном суде Армении началось рассмотрение жалобы, представленной группой защиты против решения суда первой инстанции о продлении ареста второго президента РА Роберта Кочаряна еще на два месяца. Как передает Арменпресс заседании проходит под председательством судьи РузанныБарсегян.

15 марта суд первой инстанции рассмотрел и удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы о продлении срока ареста Роберта Кочаряна еще на два месяца. Кочарян обвиняется по части 1 статьи 300.1 и части 2 части 4 статьи 311 Уголовного кодекса РА - свержение конституционного строя РА и получение взятки в особо крупных размерах.