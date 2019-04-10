Рынок акций Гонконга обогнал Японию и вышел на третье место в мире по капитализации

Рынок акций Гонконга обогнал по рыночной стоимости рынок Японии и вышел на третье место в мире после США и материкового Китая.

По итогам торгов во вторник капитализация гонконгского рынка составила $5,78 трлн по сравнению с $5,76 трлн у японского, сообщило агентство Bloomberg,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng вырос с начала текущего года на 17% и достиг максимума с июня 2018 года. Весомый вклад в это внесли, в том числе, бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd., подорожавшие на 22%.