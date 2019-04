Берни Сандерс объявил себя миллионером благодаря книге-бестселлеру

Сенатор Берни Сандерс, заявивший о намерении добиваться выдвижения кандидатом от Демократической партии США на президентских выборах 2020 года, стал миллионером благодаря доходам от продаж своей книги, ставшей бестселлером. Об этом Сандерс сообщил в интервью газете The New York Times.

"Я написал книгу-бестселлер", - отметил сенатор от штата Вермонт, который участвовал в предвыборной гонке 2016 года и уступил экс-госсекретарю Хиллари Клинтон в борьбе за право стать единым кандидатом Демократической партии в президенты США. "Если вы напишите книгу-бестселлер, то и вы можете стать миллионером", - добавил он, говоря о своей книге под названием Where We Go From Here ("Куда идти"), вышедшей в 2018 году,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже почти 20 демократов, из которых Сандерс и бывший вице-президент Джозеф Байден лидируют по популярности в опросах общественного мнения.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.