В ЕАЭС заявили о неготовности к полной отмене торговых ограничений с Китаем

Страны ЕАЭС пока не готовы к созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) с Китаем, заявила в интервью РИА Новости министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина.

"На данном этапе бизнес государств-членов ЕАЭС пока не готов поддержать полноформатное открытие рынков (с Китаем – ред.), как того требуют правила создания ЗСТ", - сказала Никишина. По ее словам, до начала таких переговоров надо анализировать возможные последствия этого шага.,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Экономика государств-членов ЕАЭС крайне неоднородна, поэтому требуется оценить выгоды и риски для каждого из государств-членов, причем в разрезе секторов и отраслей, а в ряде случаев – в разрезе конкретных товаров", - пояснила она.

Никишина напомнила, что в мае прошлого года ЕАЭС и Китай подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. "Китай уже ратифицировал данное соглашение. Евразийская экономическая комиссия и государства – члены ЕАЭС завершают необходимые процедуры. В этой связи полагаем, что в самое ближайшее время соглашение вступит в силу", - заявила она.

Это соглашение не предусматривает снижения пошлин или открытия рынков услуг или госзакупок, но оно позволяет существенно снизить существующие в торговле барьеры, поскольку большая их часть, по словам Никишиной, выражена не в пошлинах, а в сфере сертификации, технического регулирования и прочих административных процедурах.