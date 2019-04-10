Музыканты на одной площадке исполнят произведения французских композиторов

В рамках Дней Франкофонии 11-го апреля в Доме камерной музыки им. Комитаса состоится праздничный гала-концерт, в котором примут участие ведущие армянские исполнители.

Как передает Арменпресс, на концерте выступят Государственный камерный оркестр Армении (художественный руководитель и главный дирижер ВаанМартиросян), Государственный камерный хор "Овер" (художественный руководитель и хормейстер СонаОваннисян) и Государственный камерный хор Армении (художественный руководитель и главный дирижер Роберт Млкеян).

Дирижировать музыкальными ансамблями будет заслуженный деятель искусств РА Роберт Млкеян.

В программе прозвучат произведения Режиса Кампо, ФрансисаПуленка, Габриела Форе, Мориса Равеля, Мориса Дюруфле, Жоржа Бизе, Эрика Сати, Клода Дебюсси, Жака Офенбаха.

Понятие“Франкофония” впервые было использовано в 1880 году французским географом ОнесимомРуглу. Этот термин он использовал для описания людей и стран, которые говорят по-французски. В Армении с 11 по 12 октября прошлого года прошел саммит Франкофонии.