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В Бразилии десять человек погибли из-за тропических дождей


Десять человек погибли в штате Рио-де-Жанейро из-за тропических дождей, обрушившихся на регион в понедельник, сообщает телеканал Telesur.

Сообщается также о десятках пропавших без вести, однако их точное число не приводится,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В результате сильных дождей множество дорог в регионе оказались затоплены, а вызванные стихией оползни привели к разрушению ряда домов.

На данный момент пожарные службы продолжают поисково-спасательные операции.

 

 

 

 




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