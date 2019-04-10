В Бразилии десять человек погибли из-за тропических дождей
Десять человек погибли в штате Рио-де-Жанейро из-за тропических дождей, обрушившихся на регион в понедельник, сообщает телеканал Telesur.
Сообщается также о десятках пропавших без вести, однако их точное число не приводится,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
В результате сильных дождей множество дорог в регионе оказались затоплены, а вызванные стихией оползни привели к разрушению ряда домов.
На данный момент пожарные службы продолжают поисково-спасательные операции.
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