Министерство здравооранения предусматривает значительное увеличение финансирования диагностики и лечения рака

В Армении в рамках миссии ArmeniaimPACTReview находятся представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)и Международного агентства по атомной энергии. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минздрава Армении, цель визита - оказание консультативной поддержки в разработке и внедрении национальной стратегии по борьбе с раком.

Международные эксперты встретились с сотрудниками управления политики оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения. В течение визита предусмотрены и обсуждения со специалистами сферы, и также визиты в медицинские организации, предоставляющие онкологические услуги.

Несмотря на то, что в последние годы в Армении была отмечена определенная стабилизация заболеваемости раком (в 2017 году число случаев по сравнению с прошлым годом увеличилось всего на 0,2%), тем не менее, по прогнозам ВОЗ, до 2030 года число новых случаев заболевания раком во всем мире может достигнуть от 12 миллионов до 27, а смертей - от 8 до 17 миллионов.

В Армении ежегодно от рака умирает около 5600 человек, что на 2-м месте после сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и преждевременной смерти. Распространенность рака в 2017 году по сравнению с 2012 годом выросла на 27%, а число новых случаев заболевания составило 8389, что на 6% больше, чем в 2012 году.

Руководствуясь актуальностью проблемы, Минздрав предусматривает не только значительное увеличение финансирования диагностики и лечения рака, но и внедрение национальной стратегии по борьбе с раком.