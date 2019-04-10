Развитие гуманитарного взаимодействия может стать хорошей основой для установления стабильного и долгосрочного мира: Араик Арутюнян выступил с предложениями

Во имя установления стабильного и долгосрочного мира в регионе председатель ведущей партии Арцаха «Свободная Родина» Араик Арутюнян выступил с публичными предложениями. Как сообщает «Арменпресс», он представил два предложения по гуманитарному взаимодействию, которые могут обсуждаться, например, во время предстоящей встречи министров инистранных дел Армении и Азербайджана.

“Ранее мы уже выражали позицию партии «Свободная Родина» относительно первой официальной встречи премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с президентом Республики Азербайджан Ильхамом Алиевым, в особенности отметив необходимость соблюдения режима прекращения огня и гуманитарного сотрудничества между конфликтующими сторонами.

Помимо этого мы, безусловно, по-прежнему убеждены и настаиваем на том, что переговоры могут быть успешными лишь в случае вовлечения в них официального Степанакерта. Как лидер ведущей политической силы Арцаха, которая заинтересована в мирном и справедливом урегулировании конфликта с установлением стабильного и прочного мира в регионе, я хотел бы публично представить два предложения по гуманитарному сотрудничеству, которые могут быть обсуждены, к примеру, в ходе предстоящей встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана”, - отметил Араик Арутюнян.

Первое: воздушное пространство Арцаха должно быть открыто для международных авиарейсов. В данном контексте придаем важность возобновлению работы Степанакертского аэропорта, что также позволит реализовать основополагающие права человека, в частности, право на свободу передвижения. Я убежден, что в данном случае региональные коммуникационные возможности будут расширены, а вооруженные силы Арцаха обеспечат безопасность нашего воздушного пространства.

Второе: водные ресурсы Сарсангского водохранилища могут совместно использоваться Арцахом и Азербайджаном. В случае достижения соглашения, тысячи гектаров земли в Арцахе и Азербайджане станут орошаемыми, что значительно повысит уровень жизни населения, проживающего в этих районах.

“Отмечу также, что сделанные ранее посредством Международного комитета Красного Креста и сопредседателей Минской группы ОБСЕ властям Азербайджанской Республики предложения по этому поводу были отклонены. В результате мы разработали альтернативную программу использования вод Сарсанга, однако еще раз выражаем нашу готовность к взаимовыгодному и гуманитарному сотрудничеству”, - сказал Араик Арутюнян.